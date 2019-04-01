Tokat Seçim Sonuçları: 31 Mart Tokat Yerel Seçim Sonuçları Son Durum

Tokat yerel seçim sonuçları, resmi olmayan verilere göre belli oldu. 31 Mart Pazar günü Tokat'ta yerel seçim için kurulan 311 sandığın hepsi tamamen açıldı ve oyların sayımı sona erdi. Tokat Belediye Başkanlığı yarışında ilk üç sırada AK Parti'den Hilmi Bilgin, İYİ Parti'den Hüseyin Yarıcı, MHP'den Memet Er yer aldılar. Peki hangi aday kazandı? Adaylar ne kadar oy aldı? İşte Tokat yerel seçim sonuçları detayları...

TOKAT 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Tokat Belediye Başkanlığı için; AK Parti'den Hilmi Bilgin, CHP adına Ali Akyıldız, DSP adına Recep Bozdağ, SP adına Melih Seçilmiş, İYİ Parti'den Hüseyin Yarıcı, MHP'den Memet Er yarıştılar. Toplam 9 aday, Tokat Belediye Başkanlığı yarışında. Kesin olmayan bu sonuçlara göre Ak Parti adayı Eyüp Eroğlu, Tokat Belediye Başkanı oldu. Resmi olmayan verilere göre Tokat yerel seçim sonuçları ve adayların oy dağılımı şöyle;

Eyüp Eroğlu AK Parti 40.581 OY %48,79

Adnan Özmen MHP 23.297 OY %28,01

Hüseyin Yarıcı İyi Parti 17.012 OY %20,46

Alparslan Akyüz Saadet Partisi 1.723 OY %2,07

İsmail Cem Kaymak TKP 161 OY %0,19

TOKAT 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Tokat'ta seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

2014'de yerel seçim sonuçlarına göre; Tokat Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Parti'den Eyüp Eroğlu % 52,02 oy oranı ile olmuştu. MHP'den Hüseyin Erkan İkikat ise % 39,04 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP'den Hadiye Ardahanlı% 5,19 oy oranı ile 3. sırada, SP adayı Bilal Metehan Aydın % 2,83 oy oranı ile 4. Sırada yer aldı.