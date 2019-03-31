Tokat Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Tokat için sandığa giden vatandaşlar, Tokat Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi Ak Parti'den yana olmuştu. Peki, Tokat seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Tokat'ta kim önde? Tokat seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar

TOKAT 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Tokat Belediye Başkanlığı için; AK Parti'den Hilmi Bilgin, CHP adına Ali Akyıldız, DSP adına Recep Bozdağ, SP adına Melih Seçilmiş, MHP'den Memet Er yarışacak. Toplam 9 aday, Tokat Belediye Başkanlığı yarışında. Seçim yasaklarının kalkması ve sayım sonuçlarının sisteme girilmesi ile birlikte Tokat yerel seçim sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan anlık ve güncel olarak takip edebilirsiniz.

TOKAT YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKAT 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Tokat'ta seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

2014'de yerel seçim sonuçlarına göre; Tokat Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Parti'den Eyüp Eroğlu % 52,02 oy oranı ile olmuştu. MHP'den Hüseyin Erkan İkikat ise % 39,04 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP'den Hadiye Ardahanlı% 5,19 oy oranı ile 3. sırada, SP adayı Bilal Metehan Aydın % 2,83 oy oranı ile 4. Sırada yer aldı.

TOKAT İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Tokat belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Tokat Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.