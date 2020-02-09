Haberler » Güncel » Tokat-Sivas Karayolunda tipi - Haber

Tokat-Sivas Karayolunda tipi

Tokat-Sivas Karayolu 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

09.02.2020 15:33 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:33Tokat-Sivas Karayolunda tipi
Tokat- Karayolu 1650 rakımlı geçidinde tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Tokat'ta aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Tokat'ı Sivas'a bağlayan 1650 rakımlı Çamlıbel tepesinde kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için aralıksız mesai yaptı. Şehrin ana arterlerinde yollar ulaşıma açıkken, birçok köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. - TOKAT

Çamlıbel, Sivas, Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 17:44:44