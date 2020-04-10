TOKAT Sobadan zehirlendiği değerlendirilen üniversiteli Hatice, hayatını kaybetti
Sobadan zehirlendiği değerlendirilen üniversiteli Hatice, hayatını kaybetti (2)KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİTokat Devlet Hastanesinde yapılan otopside karbonmonoksitten zenirlendiği belirlenen üniversite öğrencisi Hatice Tansu Doğan'ın cenazesi ailesine teslim edildi.
10.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:03
KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Tokat Devlet Hastanesinde yapılan otopside karbonmonoksitten zenirlendiği belirlenen üniversite öğrencisi Hatice Tansu Doğan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Doğan'ın cenazesi Niksar ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Hatice Çarpar, Tokat, Güncel