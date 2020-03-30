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TOKAT Sokağa çıkması yasaklanan kişilere pankartlı uyarı

Sokağa çıkması yasaklanan kişilere pankartlı uyarıTOKAT'ın Zile ilçesinde 3 genç, koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkan yaşlılar için farkındalık oluşturmak amacıyla bir binaya 'Eğer bu yazıyı okuyorsan şu an dışarıdasın.

30.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:37
Sokağa çıkması yasaklanan kişilere pankartlı uyarı
TOKAT'ın Zile ilçesinde 3 genç, koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkan yaşlılar için farkındalık oluşturmak amacıyla bir binaya 'Eğer bu yazıyı okuyorsan şu an dışarıdasın. Evde kal' yazılı pankart astı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmaması için ülke genelinde seferberlik ilan edildi. Zile ilçesinde yaşayan Cem Bozdemir (25), Ediz Bozdemir (17) ve Ayhan Çamok (35), koronavirüse karşı dışarı çıkma yasağına uymayan 65 yaş ve üzeri kişiler için farkındalık oluşturmak şehir merkezinde bulunan bir binaya pankart astı. İhtiyaç sahibi yaşlıların ekmek, gıda ihtiyaçlarını gönüllü olarak karşılayan 3 genç astıkları pankarta, "Eğer bu yazıyı okuyorsan şu an dışarıdasın. Sevdiklerin için evde kalmalısın. 65 yaş üstündeysen üzülme. Evde de olsan yalnız değilsin. Biz gençler sana yardıma hazırız. Sen yeter ki evde kal. Güzel dedem, güzel ninem" yazdı.
Tüm uyarılara rağmen bazı yaşlıların dışarıda dolaştığını söyleyen Cem Bozdemir "Biz de bir farkındalık yaratmak için pankart astık. Yaşlılarımızın sözümüzü dinlemediğini görüyoruz. Hastalığın çoğalmaması için, hasta olmamaları için pankart astık. Eğer bu yazıyı okuyorlarsa dışarıdadırlar" diye konuştu.
Farkındalık oluşturmak için afiş astıklarını belirten Ayhan Çamok, 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine gerekli desteği sağladıklarını, ihtiyaçlarını alıp evlerine bıraktıklarını belirterek, "Sevdikleri için evde kalsınlar" dedi.
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TOKAT Sokağa çıkması yasaklanan kişilere pankartlı uyarı

Kaynak: DHA

Etiketler: Zile, Güncel

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TOKAT Sokağa çıkması yasaklanan kişilere pankartlı uyarı
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