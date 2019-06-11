Tokat'ta 1. Eğitim Bayramı

Tokat
'ta Eğitim Tokat Projesi kapsamında Eğitim Bayramı düzenlendi.
Tokat Valisi Ozan Balcı
, 1. Eğitim Bayramı kortej yürüyüşüne katılarak, Şehitler Parkı'na kadar il protokolü ve öğrencilerle yürüdü.
Balcı, Tokat Kanal boyunca oluşturulan stantları gezerek, yetkililerden bilgi aldı.
Balcı, Tokat'ta ilk defa eğitim bayramı kutlandığını söyledi.
Üç gün sürecek etkinliklerle eğitime dikkat çekilmek istediklerini anlatan Balcı, "Gelecek kuşaklarımızın iyi yetişmesi, Tokat ve Tokatlı çocuklarımız için eğitim oldukça önemlidir. Bu etkinliklerle ürettiğimiz değerleri sergilemiş oluyoruz. Bizler eğitimi sadece akademi olarak görmüyoruz. Aynı zamanda sanatsal, sportif ve kültürel birikim olarak da gördüğümüz bir alan." dedi.
Programa İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma
Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile öğrenciler, veliler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
Güncel