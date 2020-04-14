Tokat'ta 1 köy karantinaya alındı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bağlı Alan köyü korona virüs önlemleri kapsamında karantina altına alındı.
14.04.2020 19:39 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:39
Edinilen bilgiye göre; korona virüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, Erbaa ilçesi Alan köyü karantinaya alındı. Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada alınan karar gereği 14 gün süreyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi. - TOKAT
Kaynak: İHA