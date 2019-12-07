Tokat'ta 10 yıl önceki terör saldırısında şehit olan 7 asker anıldı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 10 yıl önce teröristlerce şehit edilen 7 asker dualarla anıldı.

Sazak köyü yakınlarında teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için olayın yaşandığı yerde yaptırılan ve şehitlerin fotoğrafları, öz geçmişleri ve Türk bayrakları bulunan "Şehitler Anıtı"nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerin olayın nasıl gerçekleştiğini aktardığı törende Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Programa Reşadiye Kaymakamı Hülya Yavuz, Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sazak köyü yakınlarında 7 Aralık 2009'da teröristlerce düzenlenen saldırıda Uzman Çavuş Harun Arslanbey ile erler Onur Bozdemir, Kemal Bide, Ferit Demir, Yakup Mutlu, Cengiz Sarıbaş ve Fatih Yonca şehit olmuştu.

Şehit askerler için yaptırılan anıt, saldırının birinci yılında açılmıştı.

Kaynak: AA