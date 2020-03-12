Tokat'ta 1000 öğrenci işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudu
Tokat'ta 1000 öğrenci, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümünde İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu.
12.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:59
Tokat 'ta 1000 öğrenci, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümünde İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu.
Halil Rıfat Paşa İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 1000 öğrenci yaklaşık bir aydır işaret dili uzmanı ve öğretmenleri ile İstiklal Marşı'nı işaret dili ile söylemek için eğitim aldı.
Okul bahçesinde toplanan öğrenciler İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen törende İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu.
Okul Müdürü Sadettin Aktaş, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir ay önce başladık bu çalışmaya. Bin öğrenci, öğretmenlerimiz ile 12 Mart'a denk gelsin istedik. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin." dedi.
Öğrenciler de işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudukları için mutluluk duyduklarını ifade etti.
Halil Rıfat Paşa İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 1000 öğrenci yaklaşık bir aydır işaret dili uzmanı ve öğretmenleri ile İstiklal Marşı'nı işaret dili ile söylemek için eğitim aldı.
Okul bahçesinde toplanan öğrenciler İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen törende İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu.
Okul Müdürü Sadettin Aktaş, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir ay önce başladık bu çalışmaya. Bin öğrenci, öğretmenlerimiz ile 12 Mart'a denk gelsin istedik. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin." dedi.
Öğrenciler de işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudukları için mutluluk duyduklarını ifade etti.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Güncel
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti