Tokat'ta, 112'ye Gelen İlginç İhbarlar Şaşırtıyor

Tokat
'ta 112 İl Ambulans Komuta Kontrol merkezine gelen ilginç istek ve ihbarlar şaşırtıyor. Kocasına ulaşamadığı için ekmek isteyen, ilacı nasıl kullanacağını soranlar 112'yi arıyor. Özellikle de akıllı telefon verilen çocuklar sık sık 112 hatlarını yanlışlıkla arıyor. 112 yetkilileri, asılsız ve gereksiz ihbarların kurumun hızlı müdahale şansını engellediğini belirterek duyarlı olunmasını bekliyor.
Tokat'ta 112 komuta merkezi 17 tanesi A tipi, 10 B tipi olmak üzere toplam 27 istasyon ile hizmet veriyor. 112 merkezlerinde 13 doktor, 81 peramedik, 168 acil tıp teknisyeni, 50 şoför ve 37 işçinin de aralarında bulunduğu toplam 349 personel görev yapıyor. 112 merkezleri, asıl görevlerinin dışında sık sık gelen asılsız ve gereksiz ihbarlar ile de mücadele ediyor.
İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Nurten Sandal
Aktaş, Ocak ayından bu yana 394 bin 887 adet çağrı aldık. Bunlardan 40 bin 648 tanesi vaka. Toplam aldığımız çağrıları içerisinde istasyonlarımızın komuta ile olan görüşmeleri de var. Bunun içerisinde mesela bir kaza var. Kaza yerini gören 10 kişi var. Hepsi birbirinden habersiz bir şekilde arayıp ihbarda bulunuyor. ya da danışman hekimlerimize vatandaşlarımız sağlık konusunda danışabiliyor. Bunların yanında tabi ki asılsız çağrılarımız da mevcut. Mesela vatandaşımız arıyor, 'Başım ağrıyor. Hangi ağrı kesiciyi kullanayım. Kolum ağrıyor hangi ağrı kesiciyi alıyım. Sabah
ilacımı almayı unuttum. Akşam iki tanesi birden alsam olur mu' diye soruyor. Medyada çıkan haberler sayesinde geçmiş yıllara göre gereksiz çağrıların miktarı azaldı. 112'yi genellikle çocuklarımız arıyoruz. Aileler akıllı telefonları çocukların ellerine verdikleri için, oynarken bizi arayabiliyor. Tuş kilidi kapalıyken de aranabiliyor. Çocuklar aradığı zaman vatandaşa biz kendimiz dönüş yapıyoruz. 'Çocuğunun 112'yi arıyor' diye. Bizim vatandaşımızdan ricamız, çocuklar konusunda daha dikkatli olmaları. Çünkü hatlarımızın meşgul olmaması bizim için çok önemli. O sırada bize ulaşmaya çalışan bir vatandaşımızı geciktiriyor olabilirler dedi.
'KOCAMI ARAYIN EKMEK GETİRSİN'
Kurumda görevli Sati Karabaş Bir seferinde telefon çaldı. 'Bu ambulanslar ne yakıyor. Mazot mu, benzin mi, gaz mı' diye bu şekilde ilginç şeyler soruluyor. Muhtemelen merak etmişler. Çocuklar genellikle çok arıyorlar. Telefon ellerinde olunca, 112 de ücretsiz olduğu için aramaları biz açıyoruz. Dalga geçmek hoşlarına gidiyor herhalde. Aradıkları zaman ise 'meşgul etmeyin' diyoruz. Onlar ise 'Adın ne, merhaba, ne yapıyorsun' gibi sorular soruyorlar dedi.
Kurumda acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Esra Benlioğlu ise, 7 yıldır görev yapıyorum. Benim en tuhafıma giden, Ramazan ayında yaşandı Telefonu açtım 'Çok acil çok acil' diyerek aradı. O esnada biz de panik oluyoruz. 'Ne oldu. Hastanızın nesi var dediğimde, 'Sahurdayız, misafirim var. Ekmek yok. Kocama ulaşamıyorum, kontörüm yok. Lütfen bu da benim için çok acil, ne olur arayın ekmek getirsin' dedi. O anda ne diyeceğimi de bilemedim. Hiçbir tepki veremedim. Yardımcı olamadım. Bu tür şeylerle sık karşılaşıyoruz diye konuştu.
Tokat
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:28