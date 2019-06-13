13.06.2019 16:56
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Tokat'ta 150 kişiye oryantiring eğitimi verildi

Tokat

Tokat'ın Niksar ilçesinde 150 kişiye oryantiring eğitimi verildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 150 kişiye oryantiring eğitimi verildi.
AFAD Başkanlığı, Tokat Valiliği ve AFAD İl Müdürlüğünün iş birliğiyle 24 ilden AFAD çalışanlarıyla gönüllülerinin yanı sıra sivil tolum kuruluşlarından 150 kişiye yönelik Çamiçi Yaylası'nda eğitim gerçekleştirildi.
Eğitimi, Türkiye Oryantiring Federasyonu Tokat İl Temsilcisi ve Niksar Doğa Sporları ve Turizm Derneği kurucu başkanı İlker Melikoğlu verdi.
Kayıp arama çalışmalarının temeli olan harita okuma, pusula kullanma gibi becerilerin temelini oluşturan 5 günlük oryantiring eğitimi, katılımcıların gayretleri, Vali Ozan Balcı'nın cesaretlendirmesiyle sorunsuz şekilde tamamlandı.
Eğitimlerde dereceye girenlere ödülleri verildi.
Kaynak: AA
AFAD, Niksar, Tokat, Güncel

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