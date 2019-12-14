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Tokat'ta 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

14.12.2019 02:40 | Son Güncelleme: 14.12.2019 02:40Tokat'ta 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
'ın ilçesinde 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi yatılı pansiyonunda bazı öğrencilerde baş dönmesi mide bulantısı ve kusma şikayeti görüldü.
Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen 18 lise öğrencisi Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerden 6'sı taburcu edildi. 12 öğrencinin hastanede tedavisi sürüyor.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Reşadiye Kaymakamlığına vekalet eden Niksar Kaymakamı İlhami Doğan hastaneye gelerek öğrencileri ziyaret etti.

Reşadiye, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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