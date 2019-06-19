19.06.2019 09:23
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Tokat'ta, 2 bin 550 ecstasy hap ele geçirildi

Tokat

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 550 ecstasy hap ele geçirildi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 550 ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Pazartesi günü Erbaa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda R.D., Ş.S., V.Ş. ve F.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobil ve evlerinde yapılan aramalarda 2 bin 550 ecstasy hap, 49,50 gram toz ecstasy ile 8 Lyrica hap ele geçirildi. Tokat'ta tek operasyonda ilk kez bu miktarda uyuşturucu hapın ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Tokat
Kaynak: DHA
Erbaa, Tokat, Güncel

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