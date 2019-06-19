19.06.2019 10:10
Haberler» Güncel» Haber

Tokat'ta, 2 bin 550 ecstasy hap ele geçirildi

Tokat

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 550 ecstasy hap ele geçirildi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 550 ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Pazartesi günü Erbaa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda R.D., Ş.S., V.Ş. ve F.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobil ve evlerinde yapılan aramalarda 2 bin 550 ecstasy hap, 49,50 gram toz ecstasy ile 8 Lyrica hap ele geçirildi. Tokat'ta tek operasyonda ilk kez bu miktarda uyuşturucu hapın ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Tokat
Kaynak: DHA
Erbaa, Tokat, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:08 Doğu'daki şirin köy konuklarını bekliyor
12:08 Hong Konglu vekiller Güvenlik Bakanı'nın istifasını talep etti
12:07 Datacasa ile Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak
12:07 15 Bin dönüm arazi kullanılamaz halde
12:07 Vali Aktaş sel felaketi yaşayan köyleri ziyaret etti
12:07 Meteoroloji Nevşehir'i yine uyardı
12:07 Silahla çocuğu yaralayan şüpheli operasyonla yakalandı