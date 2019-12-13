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Tokat'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı

Tokat'ın Almus ilçesindeki baraj göletinde balıkçıların ağına takılan 2 metre boyunda 110 kilogram ağırlığındaki yayın balığı görenleri şaşırttı.

13.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:30Tokat'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı

'ın ilçesindeki baraj göletinde balıkçıların ağına takılan 2 metre boyunda 110 kilogram ağırlığındaki yayın balığı görenleri şaşırttı. Yayın balığı kilosu 30 liradan satışa çıkarıldı.

Almus Barajı'nda balıkçıların yakaladığı 2 metrelik yayın balığı, kent merkezinde bir balıkçıda satışa çıkarıldı. Çengel takılarak asılan balık, yoldan geçenlerin dikkatini çekti. Vatandaşların ilgi gösterdiği yayın balığının satışını yapan Celalettin Sevim, "Bu görmüş olduğunuz balık 2 metre uzunlukta, 110 kilodur. Almus barajımızın şehrimize hatırasıdır. Almus barajında bundan daha büyük balıkların olduğu söylentileri var. Bu balığı biz parçalyarak satarsak kilosunu 30 liradan satıyoruz. Parçalanmadan ise kilosu 20 liradan satılıyor. Balık büyük olduğu için halk ilgi gösteriyor. Tatlı su balığı olduğundan dolayı bu balığın lezzeti çok güzeldir" diye konuştu.



Almus, Tokat, Güncel

Kaynak: DHA

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