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Tokat'ta 212 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 gözaltı

TOKAT'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, çeşitli dönemlere ait 212 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

24.07.2019 15:24 Tokat'ta 212 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 gözaltı
TOKAT'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, çeşitli dönemlere ait 212 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte A.S.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, A.S.'nin belirlenen adresindeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çeşitli dönemlere ait 179 sikke, 9 haç, ok ucu, 16 büyük ebatlı bakır sikke, 5 madalyon ve 2 obje ile ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermi ele geçirildi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan şüpheli A.S.'nin sorgusu devam edildiği bildirildi.



Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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