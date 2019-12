Tokat'ta 24 bin öğrenciye ücretsiz kurs

Tokat'ta lise ve ortaokul son sınıf 24 bin öğrenci, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) Valilik öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce açılan etüt merkezlerinde hazırlanıyor. Veliler, öğrencilere sunulan bu imkanı memnuniyetle karşılıyor.

Tokat Valiliği'nce başlatılan 'Eğitim Tokat' projesi kapsamında il genelinde LGS ve YGS'ye girecek öğrenciler için etüt merkezleri açıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sınavlara katılacak öğrencilerin etüt merkezlerine alınması için seviye tespit sınavı yaptı. Sınavda başarılı olan bin 13 bin lise, 11 bin ortaokul olmak üzere 24 bin öğrenci il genelinde belirlenen 46 okuldaki etüt merkezlerinde eğitim almaya başladı. Valiliğin materyal desteği sağladığı etüt programları memnunlukla karşılandı.

Amaçlarının öğrencilerin akademik başarılarını yükseltmek olduğunu söyleyen Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Hedefimiz ilimizin akademik sınavlardaki başarı sıralamasını ilk 3 yılda ilk 20'ye, 5 yılda ilk 5'e yükseltmektir. İlimizdeki tüm okullarda kurs yapmıyoruz. Kurs merkezi okullar belirledik. Öğrencilerimizin özellikle ulaşımını rahatlatacak kurs merkezleri belirledik. Bu kurs merkezlerine bütün okullardan öğrenciler aldık. Öğrencilerimiz kendi okulları da değil, farklı okullarda kurs alıyorlar. Yine aynı şekilde öğrencimiz kendi öğretmeninden değil, farklı öğretmenlerden kurs alıyor. Yani farklı arkadaşlarla, farklı eğitim öğretim ortamında ve kendi öğretmenlerinin dışında farklı öğretmenlerden kurs alıyorlar. Bu da öğrencilerimizin motivasyonlarını ciddi manada artırdı dedi.

'DEVLETİMİZİN İMKANLARINI SEFERBER ETTİK'

Disiplinin kurslarda birinci öncelikleri olduğunu ifade eden Küçükali, Disiplin olmazsa başarı olmaz diyoruz. Öğrencilerimiz ve velilerimiz ile birlikte kurs başlamadan önce bir protokol imzaladık. Özelikle bu disipline dikkatlerini çekmek için. Biz verimli olduğuna inanıyoruz. Bu uygulamayı ilk kez yazın uyguladık. Hem öğrencilerimizden hem velilerimizden hem de öğretmenlerimizden güzel dönüşler oldu. Bunun üzerine de eğitim öğretim yılı içerisinde devam ediyoruz. Bu projeleri gerçekleştirirken Sayın Valimiz Ozan Balcı her türlü desteği maddi ve manevi olarak veriyor. Yine ayn şekilde Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Özer her türlü desteği veriyor. Kısacası devletimizin her türlü imkanlarını öğrencilerimiz için seferber ettik. Şu anda etüt merkezlerimizde 24 bin öğrenci devam ediyor. Farklı illerde yaşan Tokatlı olan öğrencilerin de kurslara katılmak için kayıtlarını Tokat'a aldırdığını biliyoruz diye konuştu.

'ÖZEL KURSLARA İHTİYACIM KALMADI'

Etüt merkezlerinden memnun olduğunu söyleyen lise son sınıf öğrencisi Fatma Onur, Bu kurslar sayesinde özel kurslara ihtiyacım kalmadı. Kendimi sınavlara daha hazır hissediyorum. Kurslara devamlı katılıyorum. Ailem ise benim kurslara gitmemden dolayı mutlu oluyorlar dedi. Öğrencilerden Derya Tosun ise Buradaki kursları çok beğeniyoruz. En iyi öğretmenlerden ders alıyoruz. Ücretsiz olarak bize kaynaklar veriliyor. Devletimizin bize değer verdiğini hissettiriyor. Kurslara severek geliyorum ve faydalı olduğunu düşüyorum diye konuştu.

Projeden memnun oldukları kaydeden öğrenci velisi Mahmut Kartal, Proje kapsamında verilen eğitimlerden haberdar oldum. Kızımı bu kursa göndermeyi uygun gördüm. Kızım da bu kurslardan son derece memnun. Diğer bir boyutu ise kaynakların devlet tarafından verilmesi bizi son derece memnun etti. Kursu düzenleyen, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.