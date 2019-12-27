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Tokat'ta 240 bin ceviz fidanı dikilecek

Tokat Valisi Ozan Balcı, Tarım Tokat Projesi kapsamında kentte 240 bin ceviz fidanın dikileceği söyledi.

27.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:12 Tokat'ta 240 bin ceviz fidanı dikilecek
Valisi Ozan , Tarım Tokat Projesi kapsamında kentte 240 bin ceviz fidanın dikileceği söyledi.
Valilik toplantı salonunda düzenlenen programda 2023 Tokat Vizyonu kapsamında Tokat Valiliği önderliğinde başlatılan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Tokat ve Orman Tokat projeleri kapsamında ceviz, narince üzümü ve geç turfanda meyvecilik bahçelerinin kurulması projeleri değerlendirildi.
Tarım Tokat Projesi hakkında bilgi veren Balcı, "Tokat merkeze bağlı Bakışlı köyünde 600 dekar alanda 8 bin 800 ceviz fidan toprakla buluştu. Çiftçimizin zenginleşmesi için üretime tam destek veriyoruz. Tokat'ta 15 bin dekar alanda 240 bin ceviz fidanı dikilecek." dedi.
Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, Orman İşletme Müdürü Mehmet Sandalcı, TKDK İl Müdürü Fevzi Çiçek, Fidanlık Şefi Salih Eraydın da katıldı.

Balcı, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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