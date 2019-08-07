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Tokat'ta, 250 çiftçiye 20'şer adet kaz dağıtıldı

Tokat'ta, "Kaz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Sulusaray ilçesinde 250 çiftçiye 20'şer adet kaz, düzenlenen törenle verildi.

07.08.2019 15:11 Tokat'ta, 250 çiftçiye 20'şer adet kaz dağıtıldı
Tokat'ta, "Kaz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Sulusaray ilçesinde 250 çiftçiye 20'şer adet kaz, düzenlenen törenle verildi.

Tokat'ta, kaz kültürü olan bölgelerde tekrar bu kültürün canlandırılması ve yetiştiricilere alternatif kazanç sağlanması amacıyla hayata geçirilen kaz palazı dağıtımı törenle yapıldı. Sulusaray Kaymakamlığı binası önünde düzenlenen törene konuşma yapan Vali Dr. Ozan Balcı, Artova, Sulusaray, Yeşilyurt bölgesinde kaz yetiştirme kültürü olduğuna dikkat çekti. Vali Balcı, bölgede kaz yetiştiriciliğine destek vermek istediklerini belirterek, "ilçede 5 bin kaz palazı dağıtıyoruz ama bu yetmez. 5 yılda bu bölgede 50 bin kaz olmalı. Hedefi de bu yönde belirliyoruz. Bu işe destek vereceğiz. Sulusaray'a da nohut, fasulye ve çilek üretiminde tam destek vereceğiz. Sertifikalı buğday dağıtımına ve kaba yem dağıtımına ve bu kaz işine tam destek vereceğiz. Bunun yanında Sulusaray Kaplıcalarını da desteklerimizle şifa merkezi haline getireceğiz. Tarım da üretim de ve bu alanda değer verenlere değer vermek, yaptıkları işleri anlamlı kılmakta bizim vazifemiz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından çiftçilere kaz palazları Vali Balcı, Sulusaray Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve protokol mensupları tarafından teslim edildi. - TOKAT

Sulusaray, Artova, Balcı, Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

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