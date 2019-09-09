Tokat'ta 263 yıllık 'hayır' şartı yerine getirildi

TOKAT'ta, Muharrem ayı dolayısıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Sünnetçioğlu Hacı Abdullah Vakfı'nın 263 yıllık 'hayır' şartı yerine getirilerek, kent sakinlerine aşure ikram edildi.

Cumhuriyet Meyda'nında ve Ali Paşa Cami'nde öğle namazı sonrası Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 263 yıldır devam eden Sünnetçioğlu Hacı Abdullah Vakfı geleneği olarak aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Programda Vali Ozan Balcı, Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç tarafından 3 bin kişiye aşure ikram edildi. Aşure dağıtımı esansında ise kısa bir süre izdiham yaşandı.

Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, vakıf kurulurken, önemli günlerde hayır faaliyetlerinde bulunulması şartı getirildiğini belirterek, Bugün dağıtılan aşureler, 1756 yılında kurulan Sünnetçioğlu Hacı Abdullah Vakfı'nın hayır şartının yerine getirilmesiydi. Hacı Abdullah Vakfı'nın 263 yıllık hayır şartını yerine getiriyoruz. Her yıl olduğu gibi aksatmadan devam ediyoruz. 3 bin adet aşure dağıtıyoruz. Darısı bir sonraki hayır şartımıza diye konuştu.

Kaynak: DHA