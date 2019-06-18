18.06.2019 17:15
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Tokat'ta 3 bin keklik doğaya salındı

Tokat

Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 3 bin keklik doğaya bırakıldı.

Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 3 bin keklik doğaya bırakıldı.
İl Şube Müdürlüğünce daha önce yerleri belirlenmiş kınalı kekliklerin uygun olarak yaşayabilecekleri sahalara, haziran ayı içinde 3 bin kınalı keklik salımı gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İhsan İkinci'nin de katıldığı törenle keklikler doğaya salındı.
Kınalı keklik salınan bölgelerde şube müdürlüğü, jandarma ekipleri, köy muhtarlıkları ve avcı dernekleriyle iş birliğiyle etkin koruma ve kontrol sayesinde sağlanarak doğal ortamda yaşamaları ve üremeleri sağlanacak.
Kınalı keklik salınan sahalar da en az 3 yıl merkez av komisyonu tarafından av faaliyetlerine yasaklandı. Bu bölgeler. yaban hayatı yerleştirme sahası olarak ilan edildi.
Av yasağına uymayanlar hakkında Kara Avcılığı Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacak.
Kaynak: AA
Kınalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tokat, Güncel

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