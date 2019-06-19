19.06.2019 15:47
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Tokat'ta 3 bin keklik doğaya salındı

Tokat

TOKAT'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Tokat Şubesi'nce 3 bin kınalı keklik, üremeleri için doğaya bırakıldı.

TOKAT'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Tokat Şubesi'nce 3 bin kınalı keklik, üremeleri için doğaya bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 11'inci Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Tokat Şubesi ekipleri, kasalar içinde getirilen keklikleri doğaya bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü İhsan İkinci, doğal ortamda ekolojik dengeyi sağlamak için keklik saldıklarını belirterek, "Türkiye'nin birçok noktasında keklik üretme istasyonlarımız var. Bu keklik üretme istasyonlarımızdaki 'palaz' dediğimiz kekliklerden biz de talepte bulunduk. Şehrimizin değişik bölgelerinde keklikleri salıyoruz. 2019 yılında 3 bin adet kekliği doğaya saldık. Keklik salınan sahalar en az 3 yıl boyunca Merkez Av Komisyonu tarafından yasaklanmış olup, yaban hayatı yerleştirme sahası olarak ilan edilmiştir. Yaban hayatı yerleştirme sahalarında avlanılması kesinlikle yasak olup, yasağa uymayanlar hakkında 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu' kapsamında cezai işlemler uygulanacaktır" dedi.


- Tokat
Kaynak: DHA
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