Tokat'ta 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk kurtarılamadı
Tokat'ta 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
15.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:34
Tokat 'ta 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 2 yaşındaki Güneş Ceylan, dün, Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü Caddesi Yıldız Apartmanı'nda 3. kattaki evlerinin açık penceresinden dengesini kaybederek düştü.
Kızının düştüğünü gören anne Nurten Ceylan, sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Ceylan, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan minik kız, merkeze bağlı Güzelce köyünde toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, 2 yaşındaki Güneş Ceylan, dün, Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü Caddesi Yıldız Apartmanı'nda 3. kattaki evlerinin açık penceresinden dengesini kaybederek düştü.
Kızının düştüğünü gören anne Nurten Ceylan, sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Ceylan, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan minik kız, merkeze bağlı Güzelce köyünde toprağa verildi.
Kaynak: AA
Manşet
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