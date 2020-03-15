Menü
Haberler ›› Güncel ››Tokat'ta 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk kurtarılamadı - Güncel

Tokat'ta 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk kurtarılamadı

Tokat'ta 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

15.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:34
Tokat'ta 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk kurtarılamadı
Tokat 'ta 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 2 yaşındaki Güneş Ceylan, dün, Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü Caddesi Yıldız Apartmanı'nda 3. kattaki evlerinin açık penceresinden dengesini kaybederek düştü.
Kızının düştüğünü gören anne Nurten Ceylan, sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Ceylan, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan minik kız, merkeze bağlı Güzelce köyünde toprağa verildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Tokat, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti Güncel
Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi Güncel
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı Güncel
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Güncel
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı