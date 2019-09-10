Tokat'ta 387 yıllık tarihi handa satılan yöresel ürünlere ilgi büyük

Tokat kent merkezinde bulunan ve 1626 ile 1632 yıllarında arasında yapılan Türkiye'nin 5'inci büyük hanı olan Taşhan, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, kent esnafına da ev sahipliği yapıyor. Handa, Tokat yöresine özgü ürünler ile el sanatlarının imal ve satışı gerçekleştiriliyor.

Tokat'ta Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde yer alan Taşhan, Türkiye'deki 5 büyük han arasında yer alıyor. Osmanlı Dönemi'nde yapılan Taşhan, dikdörtgen planlı, açık avlulu, iki katlı bir plana sahip. İçeride dış dükkanların bulunduğu, kuzey ve doğu yönünde revaksız iş yerleri, güney ve batı yönünde ise önünde revak bulunan dükkanlar yer alıyor. Giriş koridorunun sonunda sağdan ve soldan ikinci kata çıkılan handaki bütün odalar revaka açılıyor. Girişin üstünde kubbeli bir mekan bulunuyor. Odalarda ise dışa açılan birer pencere, bir ocak ve niş bulunuyor. 387 yıldır ayakta duran Taşhan, bugünlerde kentin yöresel ürünlerini yaşatmaya çalışan sanatkarlara ev sahipliği yapıyor. Handa, tokat yöresine özgü taş baskı yazma, bakır işlemeciliği, ahşap işleme ve çeşitli hediyelik eşyaların imalat ve satışı yapılıyor. Taşhan, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

'GÜNLÜK ZİYARETÇİ SAYISI 5 BİN İLE 10 BİN ARASINDA'

Taşhan Esnafları Derneği Başkanı Mehmet Ergezer eserin bu güne kadar ticaret merkezi olarak kullanıldığını belirterek, Bu taş bina 1632 yılında ecdat Osmanlı tarafından iç ve dış toplam 133 iş yeri yapılmak sureti ile rızka vesile olmuşlardır. Ticaret merkezi olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de de en büyük 5 handan biridir. Burada geleneksel el sanatlarımızı yaşatan esnaflarımız, kültürümüzü burada canlı tutmaktadır. Buraya yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Her gelen turist, Taşhan'ı gezmeden buradan ayrılmıyor. İlimizin tarihi değeri olarak ön sıralarda yer alan bir han burası. Yaz aylarında, yani turizm aylarında günlük ziyaretçi sayısı 5 ile 10 bin kişi arasında değişmektedir dedi.