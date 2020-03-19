Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Tokat'ta 4.2 büyüklüğünde deprem - Güncel

Tokat'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

TOKAT'ın Almus ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

19.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:49
Tokat'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

TOKAT'ın Almus ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tokat 'ın yanı sıra Sivas 'ta da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Tokat'ın Almus ilçesi Mescitköy yakınları olarak saptadığı deprem, saat 11.04'te meydana geldi. Yerin 19.70 kilometre derinliğinde olan deprem, Tokat'ın yanı sıra Sivas'ta da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, can ve mal kaybına yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne ait olup, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Deprem, Sivas, Almus, Tokat, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Güncel
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Güncel
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Almanya’da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi Güncel
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Güncel
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Güncel
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Loading