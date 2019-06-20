Tokat'ta, 4-6 yaş grubu çocuklara 'din ve ahlak bilgisi' eğitimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ülke genelinde başlattığı Yaz Kuran Kursları kapsamında Tokat'ta 4-6 yaş grubu bin çocuk, din ve ahlak bilgisi eğitimi almaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan uygulama Tokat'ta 17 Haziran günü start aldı. Kent merkezinde 179 cami ve kuran kursunda, 3 bin 250 çocuk din eğitimi almaya başladı. Din eğitimi alanlar arasında bulunan 4-6 yaş grubu bin çocuk da ailelerinin teşviki ile kurslara katılıyor. Camilerde gerçekleştirilen kurslarda çocuklar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı müfredata göre okul öncesi din ve ahlak bilgisi eğitimi alıyor.

4-6 yaş grubu çocuklara kadın din görevlileri eğitim veriyor. 6 yaş üzeri erkek çocuklara erkek, aynı yaş grubu üzeri kız çocuklara ise kadın din görevlileri eğitim veriyor.

Tokat Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Okul öncesi dediğimiz çocuklarımıza da Kuran eğitimi de veriyoruz. 4-6 yaş grubu çocuklarımıza boyama, eğlence ve kulak dolgunluğu dersleri ile sureleri öğretiyoruz. Gelecek nesillerimizde, din eğitimini almış, din öğretimini güzel bir şekilde yapmış, camisini bilen, evini bilen, anne ve babasına saygı duyan onlara karşı iyi davranmayı bilen, komşusu ile iyi geçinen, vatana, millete, dine, diyanete, devlete yararlı bir şekilde nasıl bir gelecek oluştururuz onun gayreti içerisindeyiz. Öğrenimin sürekli olduğunu hatırlatarak, öğrenmenin sürekli iş olduğunu hatırlatarak, çocuklarımızı camilerimizdeki kurslarımıza bekliyoruz dedi.

'AHLAKİ DEĞERLERE AĞIRLIK VERİYORUZ'

4-6 yaş grubu çocuklara ahlaklı bireyler olmaları için eğitim verdiklerini belirten din görevlisi Betül Gökçe de Çocuklarımıza özellikle ahlaki değerlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Kuran-ı Kerimi, Allah'ı, Peygamber efendimizi, camiyi ilk etapta yavrularımızın gönlüne yerleştirirsek, bu çocuklarımızın ilerde de daha güzel ahlaklı, yetişkin bireyler haline döneceğine inanıyoruz. O yüzden temel olarak okul öncesinde de ahlaki değerlerimize daha ağırlık vermeye çalışıyoruz. Bu şekilde eğitimlerimize devam ediyoruz. Çocuklarımızın bu ortamlarda büyümesini tavsiye ediyoruz. Çocuklarımızın buralarda hem arkadaşlık çevresi gelişir, hem de değerler eğitimiyle etrafımızda bulunana kötülüklerden korunabilirler diye konuştu.

Kaynak: DHA