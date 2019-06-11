Tokat'ta 6 ürüne coğrafi işaret alınacak

Tokat
'ta 6 yöresel ürüne coğrafi işaret anması için çalışma başlatıldı.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA
) ofisinde coğrafi işaret alınması için çalışma başlatılan Tokat honça tepsisi, Tokat ferfereli küpesi ve Tokat bileziği, Tokat yağlısı, Tokat cevizli çöreği ve Tokat ev ekmeği için Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ali Çelik, Tokat Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (TESOB) ve OKA Tokat İl Koordinatörü Mehlika Dicle
arasında destek protokolü imzalandı.
Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik, kendilerine destek sağlayan OKA'ya teşekkür ederek, "Malum olduğu üzere bir ürünün coğrafi işaretli olması çok önemli. Ürününüzü ulusal ve uluslararası pazara çıkarabilmeniz için yöresel işaret, patent almanız gerekiyor. Önümüzdeki dönemlerde daha ciddi düzenlemeler de geleceğini bildiğimiz için bu dönem içinde yoğun bir şekilde coğrafi işaretlere yöneldik. Bu imza ile birlikte 6 ürünümüzün coğrafi işaret süreci resmen başlamış oldu. Bu anlamda 3 ürünü TSO olarak biz, 3 ürünü de TESOB Başkanlığı takip edecek." dedi.
Kaynak: AA
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