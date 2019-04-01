Tokat'ta 7 İlçede AK Parti Adayları Kazandı

TOKAT'ta yerel seçimlerde AK Parti il merkezi dışında toplam 7 ilçeyi kazanırken, Milliyetçi Hareket Partisi
3, Cumhuriyet Halk Partisi
ise 1 ilçe başkanlığını aldı.
2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde il merkezi ve 11 ilçede belediye başkanlıklarını kazanan AK Parti
31 Mart sonuçlarına göre 4 ilçeyi kaybetti. Tokat
merkezde 4 adayın yarıştığı seçimlerde AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu
yeniden başkan seçildi. Tokat'ın Turhal
ilçesinde AK Parti Adayı İlker Bekler
, Pazar'da Erdoğan Yılmaz
, Sulusaray
'da Necmettin Coruk
, Niksar
'da Özdilek Özcan
, Başçiftlik
'te Murat Tunçel
, Reşadiye
'de Mustafa Yılmaz, Artova
'da Lütvü Yalçın
kazandı.
Tokat'ın Yeşilyurt
, Almus
ve Erbaa
ilçelerinde ise MHP
adayları ipi göğüsledi. Yeşilyurt'ta Muhsin Yılmaz
, Almus'ta Bekir Özer
, Erbaa'da ise Ertuğrul Karagöl
belediye başkanı seçildi. CHP
ise sadece Zile
ilçesinde başkanlık elde etti. Zile Belediye Başkanlığına CHP adayı Şükrü Sargın
seçildi.
- Tokat
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Kaynak: DHA