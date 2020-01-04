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Tokat'ta 8 ayrı eve giren 3 zanlı tutuklandı

Tokat'ın Zile ilçesinde 8 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan 3 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:17 Tokat'ta 8 ayrı eve giren 3 zanlı tutuklandı
'ın ilçesinde 8 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan 3 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zile ilçe emniyet müdürlüğü asayiş büro ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde 8 evde yaşanan hırsızlık olayı aydınlatıldı. Yunus Emre Mahallesi Şeyhzade Sokak üzerinde bir ikamete giren şahıslar ev sahibinin fark etmesi üzerine olay yerinen kaçarken, ekiplerin takibi sonucu Mustafa Yücel Özbilgin Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobilde yakalandı. Şahısların ikametlerinde ve kullanmış oldukları araçta yapılan aramalarda hırsızlık olayında kullanıldığı değerlendirilen 2 adet tornavida, eldiven, 2 adet altın yüzük, 2 adet kol saati, 9 paket çay, 3 paket şeker, bakır kazanlar, 1 adet elektrikli testere, 1 adet elektrikli süpürge, 1 adet spiral makinesi, 1 adet elektrikli düz testere, 1 adet makaralı elektrik kablosu ve 1 adet anahtar takımı ele geçirildi. İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen G.Ş., M.A.K. ve A.K. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Tokat, Zile, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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