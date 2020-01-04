Haberler » Güncel » Tokat'ta 8 evden hırsızlığa 3 tutuklama - Haber

Tokat'ta 8 evden hırsızlığa 3 tutuklama

TOKAT'ın Zile ilçesinde, 8 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

04.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:12 Tokat'ta 8 evden hırsızlığa 3 tutuklama

TOKAT'ın ilçesinde, 8 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri son günlerde ilçe merkezinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, istihbari çalışmalar ve çok sayıda güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, şüphelilerin G.Ş., M.A. ve A.K. olduklarını tespit etti. Şüphelilerin en son Yunus Emre Mahallesi Şeyhzade Sokak'ta bir eve hırsızlık amacıyla girdikleri saptandı. Yapılan çalışmayla 3 şüpheli, Mustafa Yücel Özbilgin Caddesi'nde hırsızlık olaylarında kullandıkları ileri sürülen park halindeki otomobilde yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 8 ayrı evden çalındığı tespit edilen 2 altın yüzük, 2 kol saati, 9 paket çay, 3 kutu şeker, bakır kazanlar, 1 elektrikli yuvarlak testere, 1 elektrikli süpürge, 1 spiral makinesi, 1 elektrikli düz testere, 1 makaralı elektrik kablosu ve 1 anahtar takımı ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 2 tornavida ve eldiven bulundu.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Zile Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 

 



Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Zile, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:36   12'nci kez yakalanan dilenci kadının 3 evi, 2 iş makinesi olduğu ortaya çıktı - Haber
17:36   Yerin 35 metre altında kaçak kazı yaparken yakalandılar - Haber
17:36   Yozgat işten çıkarılan maden işçilerinden tepki - Haber
17:36   Konya'da "SOBE Otizm Gönüllüsü Belge Töreni" düzenlendi - Haber
17:36   Denizli'de bir vatandaşın kargo şirketine verdiği adres şaşırttı - Haber
17:16   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü - Haber
15:04   Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
4.01.2020 17:37:44