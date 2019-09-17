Haberler » 3. Sayfa » Haber

Tokat'ta 942 litre kaçak içki ele geçirildi

Tokat'ta bir köyde 942 litre kaçak içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

17.09.2019 15:26Tokat'ta 942 litre kaçak içki ele geçirildi
Tokat'ta bir köyde 942 litre kaçak içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa köyünde sahte içki imal ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köye operasyon düzenledi. Tespit edilen adreste yapılan aramada 942 litre kaçak alkol, 1 adet içki yapımında kullanılan düzenek, 6 kilogram anason, 50 litrelik kazan, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi. - TOKAT

Kemalpaşa, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:32 İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma...
20:13 Şanlıurfa'da cinayetten aranan vekil ağabeyi teslim oldu
20:13 Gönen'de kaçak tütün operasyonu
20:03 Adnan Oktar örgütü davasında müşteki Fırat Develioğlu, "FETÖ tarafından korunmuş"
19:58 Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu
19:30 Bolu'da orman yangını...10 dönümlük alan zarar gördü
19:30 Samsun'da tır otomobile çarptı: 1 yaralı