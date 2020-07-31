Tokat'ta acemi kasaplar kendilerini yaraladı
Tokat'ta acemi kasaplar kendilerini yaraladıTOKAT'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken kendilerini yaralayanlar, hastaneleri doldurdu.
31.07.2020 13:56 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:19
Tokat'ta acemi kasaplar kendilerini yaraladı
TOKAT'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken kendilerini yaralayanlar, hastaneleri doldurdu.
Tokat'ta bayram namazı sonrası kurban kesim telaşı yaşandı. Kentte kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışanlar ile kasaplara yardımcı olanlar, kazara yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ve yakınlarının yardımı ile kentte bulunan hastanelerin acil servislerine müracaat ederek tedavi oldu. Öğlen saatlerine kadar hastanelere başvuran yaralıların sayısı 80'i buldu.
Kaynak: DHA
Etiketler: Kurban Bayramı, Tokat, Güncel, Haber