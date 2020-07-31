Tokat'ta acemi kasaplar kendilerini yaraladı

TOKAT'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken kendilerini yaralayanlar, hastaneleri doldurdu.

Tokat'ta bayram namazı sonrası kurban kesim telaşı yaşandı. Kentte kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışanlar ile kasaplara yardımcı olanlar, kazara yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ve yakınlarının yardımı ile kentte bulunan hastanelerin acil servislerine müracaat ederek tedavi oldu. Öğlen saatlerine kadar hastanelere başvuran yaralıların sayısı 80'i buldu.