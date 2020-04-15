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Tokat'ta açık cezaevinden tahliye işlemleri başladı

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesiyle Tokat T Tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan tahliye işlemleri başladı.

15.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:24
Tokat'ta açık cezaevinden tahliye işlemleri başladı
İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesiyle Tokat T Tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan tahliye işlemleri başladı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından cezaevlerinden tahliyeler başladı. Tokat merkeze bağlı Çamlıbel Beldesinde bulunan Açık Ceza ve İnfaz Kurumundaki hükümlüler, minibüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldı. Tahliye sırasında minibüslere binen hükümlülerin maske taktığı gözlendi. Tokat'ta cezaevlerinden tahliye edilen hükümlü sayısı ile ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Tokat, Güncel
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