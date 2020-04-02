Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tokat'ta adliye ve cezaevlerinde koronavirüs önlemleri alındı

Tokat'ta adliyede ve cezaevlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bir dizi tedbir alındı.

02.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:50
Tokat'ta adliye ve cezaevlerinde koronavirüs önlemleri alındı
Tokat 'ta adliyede ve cezaevlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bir dizi tedbir alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, koronavirüs salgınına karşı bir dizi tedbir alındı.
Bu kapsamda Tokat Adliyesinin ve Tokat Ceza İnfaz Kurumunun tüm birimlerine dezenfekte işlemi
uygulandı.
Adliye ve ceza infaz kurumunun giriş bölümlerine el dezenfektanı yerleştirildi. Ayrıca girişlerde ateş ölçer ile herkesin ateşi ölçülüyor.
Tüm personele ise tek kullanımlık cerrahi maske ve eldiven dağıtıldı.

Özellik arz eden rahatsızlıkları bulunanların izin kullanmalarına
imkan tanındı.
Bu kapsamda sosyal izolasyonun sağlanması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla asgari düzeyde personel bulundurularak adalet hizmetlerinin yürütülmesi hedefleniyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Başsavcı, Tokat, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Tokat'ta adliye ve cezaevlerinde koronavirüs önlemleri alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Haberler
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı Haberler
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi Haberler
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:30: Giriş ve çıkışlarında sürücüler ile yolcuların ateş ölçümü yapılıyor - Haber 18:27: Şiddetli yağış Kozan'da hayatı felç etti - Haber 18:27: Havza'da 73 yaşındaki kişi "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına katıldı - Haber 18:27: Turistik kenti fırçalarla yıkadılar - Haber 18:27: SPOR Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları - Haber 18:22: Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu - Haber 17:48: Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar - Ekonomi 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber 16:33: ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber