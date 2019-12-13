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Tokat'ta "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliği

AK Parti Tokat Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliği düzenlendi.

13.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:42Tokat'ta

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda açılan çarşıda, 11 ilçede üretim yapan ve üretime katkı sağlayan kadınlar stant açtı.

Stantlarda ilçelere ait el sanatları, yöresel yemekler ve el işlerinin tanıtımı ile satışı yapıldı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Havva Sabuncuoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, meydanda bir gün sürecek stant açtıklarını söyledi.

Etkinliğe Tokatlıları beklediklerini dile getiren Sabuncuoğlu, "Partimiz tarafından 81 ilimizde eş zamanlı Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinliğimiz var. Geçen yıl da bunu gerçekleştirmiştik." dedi.

Stantları AK Parti İl Başkanı Metin Polat ve yönetim kurulu üyeleri de gezdi.


AK Parti, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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