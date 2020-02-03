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Tokat'ta amatör küme maçında kavga

Amatör kümede yapılan Topçamspor-Zile Belediyespor maçında çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi.

03.02.2020 00:44 | Son Güncelleme: 03.02.2020 00:44Tokat'ta amatör küme maçında kavga
Amatör kümede yapılan Topçamspor- Belediyespor maçında çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi.
Amatör Kümede mücadele eden Topçamspor ile Zile Belediyespor, Pazar ilçesindeki sentetik sahada karşı karşıya geldi.
Topçamspor'un 4-2 önde olduğu 90. dakikada, bu takımdan bir sporcunun yaptığı faulun ardından olay çıktı. Görevliler tarafından yapılan müdahale sonucu kontrol altına alınan kavga sonrası hakem maçı tatil etti.
Sert geçen maçta her iki takımdan 4'er oyuncu kırmızı kart gördü.

Tokat, kavga, Zile, Spor

Kaynak: AA

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