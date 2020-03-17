Tokat'ta arazide insan kemikleri bulundu
Tokat'ın Niksar ilçesinde arazide insan kemikleri bulundu.
17.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:38
Tokat 'ın Niksar ilçesinde arazide insan kemikleri bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilhisar köyü yakınlarında arazide insan kemiklerini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik şeridi oluşturduğu alanda çalışma yaptı.
Kemiklerin yakınında ilçede bir süredir kayıp olan İ.T'ye ait nüfus cüzdanı bulundu.
Cumhuriyet savcısının da olay yerinde yaptığı incelemenin ardından toplanan iskelet parçalarının Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilhisar köyü yakınlarında arazide insan kemiklerini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik şeridi oluşturduğu alanda çalışma yaptı.
Kemiklerin yakınında ilçede bir süredir kayıp olan İ.T'ye ait nüfus cüzdanı bulundu.
Cumhuriyet savcısının da olay yerinde yaptığı incelemenin ardından toplanan iskelet parçalarının Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Yeşilhisar, Niksar, Tokat, Güncel
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