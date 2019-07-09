09.07.2019 16:12
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Tokat'ta arazide su kavgası, 1 kişi tüfekle yaralandı

Tokat

Tokat'ın Niksar ilçesinde arazide su kavgası yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi av tüfeği ile vurularak yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde arazide su kavgası yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi av tüfeği ile vurularak yaralandı. Olayın ardından tüfeğiyle birlikte firar eden şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Maduru Mahallesinde öğle saatlerinde bir arazide meydana gelen olayda, iddiaya göre S.S.K. ile M.Y. bahçeye giden suyun kesilmesinden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından evine giden şüpheli S.S.K. bir süre sonra av tüfeği ile geri dönerek M.Y.'ye ateş ederek vurdu. Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından burada yapılan ilk müdahalenin ardından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası tüfeğini de yanına alarak kaçan şüpheli şahıs polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT
Kaynak: İHA
Niksar, Tokat, 3. Sayfa

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