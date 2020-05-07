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Tokat'ta asayiş

Tokat Jandarma Komutanlığınca, izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Tokat'ta asayiş
07.05.2020 17:08 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:14
Tokat Jandarma Komutanlığınca, izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Büyükyıldız köyünde önleyici kolluk devriyesi çalışması yürüten ekipler, Ziveri Dere Kilise mevkisinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Bölgede arama yapan ekipler, kazma, kürek ve balyoz ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.
Kemalpaşa köyünde bir kişinin evinde kaçak rakı ürettiği ve sattığı bilgisi üzerine çalışma yürüten ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 45 litre kaçak alkollü içki, 20 litre etil alkol, 2 litre anason ve alkol damıtılmasında kullanılan düzenek buldu.
Zanlı, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Büyükyıldız, Jandarma, Tokat, Güncel, Haber

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