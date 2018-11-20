Tokat'ta Atık Kağıt Yüklü Pikapta Yangın

Tokat'ta seyir halindeki atık kağıt yüklü pikapta çıkan yangın söndürüldü.
Çağrı Yancı (19) yönetimindeki 60 AAB 257 plakalı atık kağıt yüklü pikap ile seyir halindeyken Taşlıçiftlik köyü yakınlarında aracın kasasından dumanlar yükseldiğini gördü.
Yancı, aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi.
Araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangın araçta maddi hasara neden oldu.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında yol tek taraflı ulaşıma kapatıldı. Yolda, uzun araç kuyruğu oluştuğu görüldü.
İtfaiye,Tokat