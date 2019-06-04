Tokat
'ta bayram namazında camiler doldu
Tokat'ta Ramazan Bayramı
nedeniyle vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.
Razaman Bayramı nedeniyle Tokat'ta bugün 05.45'de kılınan bayram namazı için camiler doldu. Vatandaşlar namaz saatinden önce camilere gelerek yer bulmaya çalışırken, içeride yer bulamayan vatandaşlar ise cami bahçesine serdikleri hasırlarda namaz kıldı. Bazı vatandaşlar ise evlerinden getirdikleri seccadeleri camilerin bahçesine sererek bayram namazlarını kıldı. Vatandaşlar, namaz sonrasında edilen duaların ardından birbirleriyle bayramlaştı. Ayrıca Tokat Valisi Ozan Balcı
, AK Parti
Tokat Milletvekili Mustafa Aslan
, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
, İl Jandarma
Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'da bayram namazını Ali Paşa Cami'nde kıldı. Bayram namazı sonrası vatandaşlar ile bayramlaşan Vali Ozan Balcı, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladığını söyledi.
Kaynak: DHA
Tokat
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