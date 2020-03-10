Tokat'ta, belediye otobüsünün motoru alev aldı
Tokat'ta, belediye otobüsünün motoru alev aldıTOKAT'ın Turhal ilçesinde, seyir halindeyken motoru alev alan Zile Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
10.03.2020 21:23 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:24
Tokat 'ta, belediye otobüsünün motoru alev aldı
TOKAT'ın Turhal ilçesinde, seyir halindeyken motoru alev alan Zile Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmadı.
Olay, akşam saatlerinde Turhal ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Turhal- Zile seferi yapan Murat Cenker yönetimindeki 60 ZT 243 plakalı yolcu otobüsünün motoru, hareket halindeyken alev aldı. Sürücü Cenker alevleri fark ederek aracı yol kenarına çekip, durumu itfaiyeye bildirdi. Otobüsteki yangın, olay yerine gelen Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda otobüs ise kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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