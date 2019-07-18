18.07.2019 14:24
Haberler» Güncel» Haber

Tokat'ta bin 400 litre sahte içki ele geçirildi

Tokat

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bin 400 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bin 400 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnan A'nın (52) Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinde, sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.
Polis ekipleri, evde yaptıkları aramada, damacana ve pet şişelere doldurulmuş bin 400 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
İnan A. gözaltına alındı.
Bu arada Erbaa Devlet Hastanesine dün akşam alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvuran bir kişinin, ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Erbaa, Tokat, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:51   Mersin'de Arapça tabelalar Türkçeleşiyor
16:51   Ankara'da freni boşalan TIR, park halindeki 5 araca çarptı
16:50   Erendiz Atasü'den iki yeni eser!
16:50   SGB'den Ankara ziyareti
16:50   Hafter'in 11 televizyon kanalına çalışma yasağı getirmesine tepki
16:49   DHA YURT BÜLTENİ-15
16:49   Erbaa'da bin 400 litre sahte içki ele geçirildi