Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

-Tokat'ta, bin 500 din görevlisi sahaya indi

-Tokat'ta, bin 500 din görevlisi sahaya indi Tokat'ta bin 500 din görevlisi korona virüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kimsesiz vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için görevlendirildi.

01.04.2020 16:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:39
- Tokat 'ta, bin 500 din görevlisi sahaya indi
TOKAT - Tokat'ta bin 500 din görevlisi korona virüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kimsesiz vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için görevlendirildi.
İçişleri Bakanlığınca yeni tip Korona virüs Covit-19 tedbirleri kapsamında 81 valiliğe gönderilen genelgeyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlandı. Tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşların mağdur edilmemesi için Tokat'ta polis ekiplerinin ardından din görevlileri de devreye sokuldu. Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında bin 500 din görevlisi yaşlı ve kronik hastaların temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. Mahallelerinde bulunan 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret etmeye başlayan din görevlileri kapıda sosyal mesafeyi kurarak talepleri dinliyor. İhtiyaç sahipleri not alınarak gerekli yardımlar yapılıyor. Bu kapsamda Ali Paşa Cami Din Görevlisi Ahmet Kılıç mahallesinde bulunan yaşlıları ziyaret etti. Listesinde bulunan yaklaşık 500 kişiyi plan dahilinde ziyaret eden Kılıç'a vatandaşlar teşekkür etti. Yaşlılarda uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek bol bol dua etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
-Tokat’ta, bin 500 din görevlisi sahaya indi

Kaynak: İHA

Etiketler: Tokat, Yerel

Haberin Videosu :

-Tokat'ta, bin 500 din görevlisi sahaya indi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››-Tokat'ta, bin 500 din görevlisi sahaya indi - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

17:35: Marmaris'in ilk kontrol noktasında Korona virüse karşı önlemler arttırıldı - Haberler 17:35: Eskişehir gazeteleri yayınını sürdürecek - Haberler 17:35: Erzurumlu umreciler karantina sonrası memleketlerine döndü - Haberler 17:34: Otomobiliyle çarptığı köpeği ölüme terk edip böyle kaçtı - Haberler 17:33: Sağlık malzemesi taşıyan uçak İtalya için yeniden havada - Haberler 17:19: ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile virüs 8 metre uzağa gidebilir - Haberler 17:00: Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin - Haberler 16:55: Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı - Haberler 16:43: Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı - Haberler 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz 16:18: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi - Haberler 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın