Tokat'ta Bin 600 Fidan Dikildi

Tokat
'ta bin 600 fidan toprakla buluşturuldu.
Gıj-gıj tepesindeki fidan dikim töreninde konuşan AK Parti
Tokat Milletvekili Mustafa Arslan
, "Bugün burada fidan dikimi için buradayız. Belediye başkanımız döneminde 4 bin fidan dikildi." ifadelerini kullandı.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
ise, gıj gıj tepesinin kentin en güzel tepelerinden bir tanesi olduğunu söyledi.
Buranın 50-60 yıl önce üzerinde hiçbir ağacın olmadığını ve sadece kayalıkların bulunduğunu anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:
"O dönemde orman müdürü olan Kemal Aşk, sayesinde burası çam ağaçlarıyla bezenmiş. Ama halen burası belli noktalarda ağaca ihtiyaç duyuyor. Biz de bu sebeple bu sembol tepemizi ağaçlandırmak için çalışmalar yapıyoruz. Buranın daha yeşil, daha güzel bir yer olması lazım diyerek bu yılki ağaç dikme programımızı burada gerçekleştirmeye karar verdik. İnşallah bugün burada bin 600 adet ağacımızı toprakla buluşturacağız. Özellikle son yıllarda küresel ısınmanın ve betonlaşmanın etkisiyle yeşil, yavaş yavaş yok oluyor. Biz de istiyoruz ki yeşilimiz daha çok olsun, ağacımız daha çok olsun."
Yapılan konuşmaların ardından bin 600 çam fidanı toprakla buluşturuldu.
Milletvekili,Ak Parti,Tokat
12 Kasım 2018 Pazartesi 17:39