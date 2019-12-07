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Tokat'ta bin ceviz fidanı toprakla buluşturuldu

Tokat'tın Niksar ilçesinde bin ceviz fidanı toprakla buluşturuldu.

07.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:46Tokat'ta bin ceviz fidanı toprakla buluşturuldu
'tın ilçesinde bin ceviz fidanı toprakla buluşturuldu.
İlçeye bağlı Serenli Beldesinde Tokat Valiliğince oluşturulan bin 700 dekarlık alana bin ceviz fidanı dikildi.
Tokat Valisi Ozan , törende yaptığı konuşmada, Niksar'a ceviz bahçeleri oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.
Serenli beldesinde ceviz bahçesi oluşturmak için 3 ay önce çalışmaya başladıklarını dile getiren Balcı, "Aşkla, şevkle, yorgunluk ve yılgınlık göstermeden milletimizin tarımına, çiftçimize destek vereceğiz. Bundan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Tokat genelinde 230 bin ceviz fidanı dikilecek. Bundan dolayı mutluluk duyuyorum." dedi.
AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt da cevizin ana yurdunun Niksar olduğunu belirterek, "Niksar cevizi dünyada bir numaralı cevizidir. Dünyada en fazla tercih edilen, bilinen ceviz, Niksar cevizidir." diye konuştu.
Daha sonra Balcı ve beraberindekiler, alana ceviz fidanı dikti.

Niksar, Balcı, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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