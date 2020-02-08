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Tokat'ta bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişi, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

08.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:46
'ın ilçesinde bir kişi, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çayı kenarındaki fabrikada çalışan işçiler, boş arazideki aracın yanında hareketsiz halde yatan bir kişi gördü.
İşçilerin ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 60 KE 660 plakalı otomobilin yanında ölü bulunan kişinin Durmuş Ay (65) olduğunu belirledi.
Yapılan kontrolde, Ay'ın vücudunda bıçak ve darp izleri tespit edildi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Ay'ın cenazesi, otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tokat'ta bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Kelkit, Erbaa, Tokat, Güncel

Kaynak: AA


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