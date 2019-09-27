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Tokat'ta bir okulda okul müstahdemi asılı bulundu, okul tatil edildi

Tokat'ta bir öğrenci teneffüste okul müstahdemini kalorifer dairesinde asılı olarak gördü. İntihar olduğu düşünülen olayla ilgili inceleme başlatılırken, okul tatil edildi.

27.09.2019 21:26

Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde ilk ve ortaokulda teneffüse çıkan öğrencilerden biri kalorifer dairesinin camından içeri baktığında birisinin olduğunu fark etti. Zil çaldığında sınıfına çıkan öğrencinin öğretmenine durumu anlatması sonucu okulun müstahdemi evli ve 3 çocuk babası T.K. (32) kazan dairesinde asılı olarak bulundu.

OKUL TATİL EDİLDİ

108 öğrenci öğretmenleri tarafından evlerine gönderilirken, olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından şahsın cenazesi yakınlarının gözyaşları ve feryatları arasında tabuta konuldu. Tokat Belediyesine ait cenaze aracı ile cenaze otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORDU

Engelli kadrosundan 2014 yılında işe girdiği öğrenilen müstahdemin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü, tedavisinin iş durumuna engel olmadığı yönünde raporu olduğu öğrenildi.

Tokat'ta bir okulda okul müstahdemi asılı bulundu, okul tatil edildi

Kemalpaşa, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(1)
FANİ:Cok yazık bu insanlara.Herkes hayata bir kez geliyor ama bağzıları ekmek kavgası yüzünden böyle yok olup gidiyor.Daha iyi sartlar sağlamak bu kadar mı zor.Olan ölene oluyor vesselâm.
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