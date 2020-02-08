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Tokat'ta buzlanma ulaşımı aksattı

TOKAT'ta, Çamlıbel mevkisindeki buzlanma nedeniyle Sivas yönüne giden yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

08.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:59Tokat'ta buzlanma ulaşımı aksattı

TOKAT'ta, mevkisindeki buzlanma nedeniyle yönüne giden yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

'ta, dün başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Kar yağışı sonucu Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel mevkisinde bazı TIR'lar yolda kaldı. Ekiplerin yardımı ile yolda kalan TIR'lar kurtarılarak ilerlemeleri sağlandı. Ancak güzergahta, sabah saatlerinde yoğun buzlanma görüldü. Geyras mevkisinde Trafik ekiplerince Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Karayolları ekipleri ise yolda tuzlama çalışması başlattı.



Çamlıbel, Sivas, Tokat, Güncel

Kaynak: DHA

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