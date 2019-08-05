Haberler» Güncel» Haber

Tokat'ta çam ağaçlarına zarar verilmesi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, Kurt Gölü piknik alanında çıra almak için çam ağaçlarının gövdelerine zarar verilmesiyle ilgili Kaymakamlık çalışma başlattı.

05.08.2019 16:34 Tokat'ta çam ağaçlarına zarar verilmesi
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, Kurt Gölü piknik alanında çıra almak için çam ağaçlarının gövdelerine zarar verilmesiyle ilgili Kaymakamlık çalışma başlattı.
İlçeye bağlı Kızılcaören köyü Kurt Gölü piknik alanında piknik yapmaya giden vatandaşlar, bazı çam ağaçlarının gövdelerinden çıra almak için ağaçlara zarar verildiğini gördü.
Konunun basına yansımanın ardından Kaymakamlık, olayın araştırılması için çalışma başlattı.
Kurt Gölü'nde piknik yapanlardan Kemal Ünal, AA muhabirine, hafta sonu piknik için bölgeye gittiklerinde çam ağaçlarının gövdelerine zarar verildiğini gördüklerini belirterek, ağaçların gövdesinin zedelenmesinden büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.
Ünal, ağaçların gövdelerine çıra almak için zarar verildiğini belirterek, "Pikniğe gidenler ağaçların gövdelerine zarar vereceğine keşke piknik ateşlerini tutuşturmak için yerdeki çalıları toplasaydılar." dedi.

Kaymakamlık, Reşadiye, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:40   Tüfekle vurulan 2 eşekten 1'i öldü diğeri yaralı olarak kaçtı
17:40   AA Haber Akademisinden ORSAM'a ziyaret
17:40   "Türkiye'de herkes ünlü olup büyük konserler verebiliyor"
17:40   Tuzla Piyade Okulunda çıkan yangın söndürüldü
17:40   Tüfekle yaralanan av köpeği tedavi edilecek
17:38   Apartman dairesinde yangın
17:37   TCMB'den swap hamlesi