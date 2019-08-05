Tokat'ta çam ağaçlarına zarar verilmesi

Tokat
'ın Reşadiye
ilçesinde, Kurt Gölü piknik alanında çıra almak için çam ağaçlarının gövdelerine zarar verilmesiyle ilgili Kaymakamlık
çalışma başlattı.
İlçeye bağlı Kızılcaören köyü Kurt Gölü piknik alanında piknik yapmaya giden vatandaşlar, bazı çam ağaçlarının gövdelerinden çıra almak için ağaçlara zarar verildiğini gördü.
Konunun basına yansımanın ardından Kaymakamlık, olayın araştırılması için çalışma başlattı.
Kurt Gölü'nde piknik yapanlardan Kemal Ünal, AA muhabirine, hafta sonu piknik için bölgeye gittiklerinde çam ağaçlarının gövdelerine zarar verildiğini gördüklerini belirterek, ağaçların gövdesinin zedelenmesinden büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.
Ünal, ağaçların gövdelerine çıra almak için zarar verildiğini belirterek, "Pikniğe gidenler ağaçların gövdelerine zarar vereceğine keşke piknik ateşlerini tutuşturmak için yerdeki çalıları toplasaydılar." dedi.